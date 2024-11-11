Средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в оборонном ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили 12 беспилотников над территорией Курской области. Еще один — над Белгородской областью.
В ночь и под утро 10 ноября противовоздушная оборона и средства радиоэлектронной борьбы обезвредили 84 беспилотника самолетного типа дальнего действия. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что эта атака стала самой жестокой с начала конфликта, потому что украинские боевики целились в жилые дома.
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Россией
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