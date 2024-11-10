Массированную атаку дронами на Россию назвали самой жестокой с начала СВО

Военные подавили над Россией более 80 дронов. Эта атака стала самой жестокой с начала конфликта, так как украинские военные целились в жилые дома. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила об этом в своем Telegram-канале .

«Сегодняшняя атака беспилотников на Москву была самой жестокой с 24 февраля 2022 года. <…> Все сегодняшние атаки беспилотников в России были направлены на жилые районы», — сказала она.

Кнайсль заявила, что боевые действия кардинально изменились. В качестве примера она привела украинские атаки на Россию и израильские на Ливан. По словам политика, современные технологии позволили уничтожать беспилотниками солдат в окопах и мирных жителей в квартирах.

Минобороны сообщило, что в ночь на 10 ноября и в утренние часы силы ПВО и радиоэлектронной борьбы обезвредили 84 беспилотника самолетного типа дальнего действия, нацеленных на гражданскую инфраструктуру в России. Осколки сбитых в Подмосковье дронов ранили пять человек.