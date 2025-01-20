Четыре ракеты HIMARS сбили ночью над Брянской областью

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины на Брянскую область. Подробности сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

По его словам, над регионом уничтожили четыре ракеты HIMARS и 14 беспилотников самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников!» — написал Богомаз.

Украинские боевики также попытались ударить по промышленным предприятиям в Татарстане. Все вражеские дроны удалось обезвредить, никто не пострадал.

Прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 31 украинский БПЛА над регионами России. Помимо Брянщины и Татарстана, ВСУ атаковали Курскую, Белгородскую, Калужскую и Рязанскую области.

Самолет Red Wings не смог приземлиться в Казани из-за плана «Ковер». Местные жители слышали громкие звуки взрывов в городе, в том числе в Советском и Авиастроительном районах.