ВСУ попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Экстренные службы продолжают работу по ликвидации последствий на месте ЧП.

Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 31 дрон ВСУ над регионами России. Больше всего БПЛА ликвидировали над Брянской областью — 14 аппаратов. По три дрона сбили над Курской и Белгородской областями, один — над Татарстаном, два — над Рязанской областью и шесть — над Калужской.