Четыре огнеборца МЧС пострадали при повторном обстреле Горловки

Четверо сотрудников МЧС пострадали в Горловке при повторном обстреле города украинскими боевиками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При тушении произошел повторный обстрел. Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести», — уточнило ведомство.

Еще двоих направили на амбулаторное лечение.

Пресс-служба также сообщила, что в результате атаки ВСУ была повреждена пожарная автоцистерна. Огнеборцы занимались ликвидацией пожаров в частном секторе, вызванных массированным обстрелом Горловки.

Ранее в Волновахе погибли два сотрудника компании «ГорСтрой» и еще 10 человек, в том числе двое сотрудников МЧС, получили ранения различной степени тяжести после прилета HIMARS по городу. Украинские боевики в тот же день атаковали столице ДНР, где ранения получили пять человек, включая девочку-подростка.

В начале июня в Горловке тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, попавшие под обстрел украинских боевиков во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Позже один из журналистов, оператор Валерий Кожин, скончался от ранений в больнице.