ВСУ обстреляли Волноваху ракетами HIMARS и убили двух жителей

Пушилин заявил о двух погибших и 10 раненных в Волновахе после прилета HIMARS

Украинские боевики ударили ракетами HIMARS по городу Волноваха в Донецкой Народной Республике. В результате погибли два сотрудника компании «ГорСтрой», еще 10 человек, включая двух сотрудников МЧС, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что украинские боевики нанесли по Волновахе два удара. После первого погибли сотрудники местной фирмы. Когда на место прибыли представители экстренных служб, ВСУ запустили новые снаряды.

Кроме того, под атакой украинских боевиков оказалась столица ДНР. В Ленинском районе города пострадали пять человек, среди которых — девочка-подросток. Ребенка ранили вместе с отцом. Травмы различной степени тяжести получили двое водителей и сотрудник автозаправочной станции.

В Александровке запущенный ВСУ беспилотник протаранил гражданский автомобиль. По предварительным данным, пострадал один человек. В Ясиноватой ранения получили две женщины и мужчина. Также к медикам Горловки обратились две травмированные обстрелом ВСУ местные жительницы.

Атака украинских боевиков повредила семь жилых домов во всех попавших под обстрел населенных пунктах. В Волновахе обломки снарядов попали в объект гражданской инфраструктуры, а также машину МЧС и автобус.

В пятницу, 6 июля, украинские боевики провели 24 атаки на населенные пункты республики в ходе которых выпустили 56 боеприпасов и беспилотников.

Накануне Пушилин сообщил о погибшем и трех раненых жителях Горловки. Он пояснил, что прилетевший снаряд убил 50-летнего мужчину в Центрально-Городском районе. Две жительницы и еще один мужчина получили ранения.