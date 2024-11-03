Четыре мирных жителя получили ранения в поселке под Белгородом

Гладков: четыре человека пострадали при обстреле поселка Октябрьский

Поселок Октябрьский попал под очередной обстрел со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Две женщины и мужчина получили осколочные ранения рук и ног. У четвертого пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица.

В двух многоквартирных домах повредило остекление, в пяти частных домах выбило окна, посекло фасад, кровлю и надворные постройки. Повреждения также получили 21 машина и три объекта торговли.

«Также поступила информация, что на территории поселка обнаружены суббоеприпасы „колокольчик“», — написал он.

Ночью над Белгородской областью сбили три беспилотника.

Ранее три человека пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ. Женщина и мужчины получили ранения ног и минно-взрывные травмы. До этого из-за атак украинских боевиков пострадали девочка и трое взрослых.