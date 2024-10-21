Три человека пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ

Три человека ранены при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Белгородской области

В результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что речь идет об атаках на город Шебекино, а также на села Вознесеновка и Новая Таволжанка.

«Три мирных жителя в селе Новая Таволжанка получили ранения. У женщины ранение ноги и минно-взрывная травма, у одного мужчины осколочные ранения ноги, у другого – осколочные ранения ноги и руки», — написал он.

Пострадавших попутным транспортом отвезли в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи оказали им необходимую помощь. Для дальнейшего лечения мужчин переведут в городскую больницу №2 Белгорода, а женщину — на амбулаторное лечение.

Ранее трое взрослых и девочка пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородский район.