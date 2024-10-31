Более 40 беспилотников сбили над российскими регионами за полтора часа

Российские силы ПВО с 20:30 до 22:00 по московскому времени уничтожили более 40 украинских дронов над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале .

В ведомстве отметили, что над Курской областью сбили 20 БПЛА, над Брянской — 13, над Орловской — четыре, над Белгородской — три, над Крымом — один.

В ночь на 31 октября стало известно об уничтожении четырех украинских беспилотников над российскими регионами. ПВО сбили два дрона под Курском, по одному под Белгородом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ предотвратили попытку ВСУ прорваться в Глушковском районе Курской области. Украинскую технику обнаружили с помощью дронов и передали координаты артиллеристам-десантникам.