Девочка и трое взрослых пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородский район

ВСУ атаковали поселок Октябрьский, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате удара пострадали четыре мирных жителя, включая 12-летнюю девочку. Ее уже доставили в детскую областную клиническую больницу.

«Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады СМП доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Самостоятельно в Октябрьскую РБ обратился мужчина с осколочным ранением ноги», — уточнил Гладков и добавил, что пострадавшего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Украинский снаряд попал на территорию двух частных домов, загорелись надворные постройки. На место ЧП прибыли пожарные, они ликвидировали огонь. По словам Гладкова, различные повреждения зафиксировали в 20 жилых домах. Также БПЛА атаковал припаркованную легковушку в селе Петровка. Власти уточняют последствия атаки.

Накануне в Белгородской области уничтожили украинский дрон «Баба-яга». Его сбили бойцы отряда «БАРС-Белгород».