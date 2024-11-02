Четыре мирных жителя Курской области пострадали из-за атаки ВСУ

Четыре мирных жителя пострадали из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов.
«Трое мужчин получили легкие ранения, еще один — средней тяжести», — написал он.
Всех пострадавших доставили в больницу, там им оказывают всестороннюю помощь.
Боевики ВСУ раскидали противопехотные мины «Лепесток» в селе Большое Солдатское под Курском. Местная жительница рассказала, что в ее дом прилетела украинская ракета. Волонтеры эвакуировали женщину и ее детей под обстрелами.