РИА «Новости»: бойцы ВДВ взяли под контроль дамбу под Курском и заняли высоту

Военные гвардейского соединения ВДВ группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил старший офицер с позывным Зима.

По его словам, бойцы заняли стратегически важную высоту.

«Выбили противника оттуда, с восточной части, и перешли к удержанию», — заявил собеседник агентства.

Занятие этих позиций — оперативно-тактический успех, который открывает возможность для дальнейшего наступления. ВДВ оперативно выполнили задачу во взаимодействии с морской пехотой.

Операторы БПЛА группировки войск «Север» с помощью FPV-дронов разгромили украинские танк и пикап в Суджанском районе. Бойцы делают свою работу хорошо, чтобы противнику было плохо, заявил военный с позывным Буратино.