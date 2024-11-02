Украинские боевики раскидали противопехотные мины «Лепесток» в селе Большое Солдатское в Курской области. Об этом рассказала на допросе военным следователям в качестве свидетеля эвакуированная жительница региона. Кадры появились в распоряжении РИА «Новости» .

«Газ перебили, газа нет… свет с перебоями тоже… По Большому Солдатскому [украинские боевики] раскидали кассетные бомбы… „Лепестки“, там поселок уничтожен просто-напросто», — отметила она.

В дом родственницы женщины в селе попала ракета ВСУ. Волонтеры эвакуировали ее с детьми под обстрелами.

Спецподразделение Росгвардии недавно уничтожило группу украинских боевиков в опорном пункте в одном из населенных пунктов Курской области. Десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в регионе. Как заметил старший офицер с позывным Зима, российские военные заняли стратегически важную высоту.