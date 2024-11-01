Спецназ Росгвардии уничтожил группу украинских боевиков в Курской области

Спецподразделение Росгвардии уничтожило противника в опорном пункте в оккупированном ВСУ населенном пункте Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Наблюдали долго, и в перерыве между штурмами противник зашевелился. В тот момент, когда один из них прошел мимо окна, я произвел выстрел», — рассказал снайпер.

Он с сослуживцами прикрывает штурмовые группы, освобождающие территорию региона. Только за прошлую неделю спецназ Росгвардии выявил и уничтожил пять мест скопления личного состава ВСУ и 13 диверсантов.

Ранее Минобороны показало, как артиллеристы ВДВ из гаубицы «Мста-Б» поразили в приграничном районе области группу боевиков противника, которую заметили с помощью беспилотника.