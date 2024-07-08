Крыша районной больницы в Курской области загорелась после атаки ВСУ

Крыша районной больницы в Судже загорелась после нескольких атак украинских дронов. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. На данный момент люди эвакуированы. Пострадавших нет», — сообщил он.
В субботу украинский дрон ранил водителя грузовика в том же Суджанском районе.
Ранее политолог Евгений Михайлов назвал условие, при котором Украина прекратит обстрелы российских приграничных регионов. По его словам, полностью отбить атаки беспилотников невозможно, а Украина ведет против России масштабную террористическую войну.