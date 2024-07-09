Четыре человека погибли из-за обстрелов в Белгородской области за сутки
Гладков: в Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли 4 человека
Украинские боевики за минувшие сутки неоднократно атаковали Белгородскую область. В результате ударов погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он заметил, что прошедшие сутки выдались очень тяжелыми для Белгородской области.
«Четыре мирных жителя погибли, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии», — сказал губернатор.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки украинских боевиков повреждения получили 160 квартир и 60 частных домов. Пострадали еще 140 автомобилей.
В самом Белгороде минувшей ночью объявляли ракетную опасность. В это время в городе прогремела серия взрывов. В Сети очевидцы сообщали о прилете в центре города. Гладков призвал местных жителей укрыться в подвале до отбоя ракетной опасности.