Четыре человека погибли из-за обстрелов в Белгородской области за сутки

Гладков: в Белгородской области из-за обстрелов за сутки погибли 4 человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Украинские боевики за минувшие сутки неоднократно атаковали Белгородскую область. В результате ударов погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он заметил, что прошедшие сутки выдались очень тяжелыми для Белгородской области.

«Четыре мирных жителя погибли, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два в тяжелом состоянии», — сказал губернатор.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки украинских боевиков повреждения получили 160 квартир и 60 частных домов. Пострадали еще 140 автомобилей.

В самом Белгороде минувшей ночью объявляли ракетную опасность. В это время в городе прогремела серия взрывов. В Сети очевидцы сообщали о прилете в центре города. Гладков призвал местных жителей укрыться в подвале до отбоя ракетной опасности.

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к введению штрафов за дымящих детей?

Продажа стройматериалов и парковочных мест. Как мошенники разводят россиян в домовых чатах?

Обидели «сестер». Краснодарцев едва не убили в Геленджике под надуманным предлогом

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте