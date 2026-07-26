Четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Горловку

Трое сотрудников скорой помощи и один мирный житель пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой медицинской помощи в центре Горловки», — отметил Приходько.

Днем украинские боевики атаковали в Горловке автобусную остановку. Ранения различной степени тяжести получили семь человек. В пятницу при атаке ВСУ на город Кировское в ДНР погиб водитель грузовика.

В среду, 22 июля, ударные украинские беспилотники атаковали территорию ДНР, пострадали 10 человек, два мирных жителя погибли. Погибшие передвигались на легковом автомобиле, когда в него влетел дрон.