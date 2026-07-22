Два человека погибли, еще 10 пострадали в ДНР при атаке беспилотников ВСУ

Ударные украинские беспилотники атаковали территорию ДНР, пострадали 10 человек, два мирных жителя погибли. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Амвросиевском муниципальном округе на автодороге Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина», — отметил Пушилин.

В Горловке в Центрально-Городском районе пострадали пять работников коммунального предприятия, еще двое получили ранения при атаке на Никитовский район Горловки.

По данным Пушилина, беспилотники повредили пять жилых домой и нанесли урон пяти объектам гражданской инфраструктуры. Также поврежден легковой автомобиль.

За прошедший день российские системы ПВО сбили 80 украинских беспилотников. За ночь на 22 июля над регионами России нейтрализовали 242 украинских БПЛА.