Из-за удара БПЛА по остановке в Горловке пострадали семь человек
Украинские боевики атаковали с помощью беспилотника остановку общественного транспорта в Горловке. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета сообщил ТАСС.
Всего из-за атаки пострадали семь человек. Они получили ранения различной степени тяжести.
«Удар произведен был непосредственно на остановке общественного транспорта», — отметили в пресс-службе.
За последние сутки российские военные нейтрализовали в зоне проведения спецоперации 465 украинских беспилотников самолетного типа. Минобороны подтвердило, что войска перехватили семь управляемых авиабомб и две ракеты из американской системы залпового огня HIMARS.
Также авиация, ракетные войска, артиллерия и операторы БПЛА атаковали украинские логистические центры, предприятия ВПК, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах.