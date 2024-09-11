Четыре беспилотника сбили ночью над тремя российскими регионами

Минобороны: 4 дрона сбили над Орловской, Курской и Белгородской областями ночью

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны .

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку <…> дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа», — указали в оборонном ведомстве.

Два беспилотника сбили над территорией Орловской области. Еще по одному уничтожили над Белгородской и Курской областями.

Ночью 10 сентября Брянская область подверглась атаке беспилотников. Российские зенитчики сбили 21 БПЛА самолетного типа. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле не было.

В Липецкой области в ночь на среду, 11 сентября, объявляли режим воздушной опасности. Жителей Воронежской области предупреждали о возможной атаке беспилотников.