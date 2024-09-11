Четыре беспилотника сбили ночью над тремя российскими регионами
Минобороны: 4 дрона сбили над Орловской, Курской и Белгородской областями ночью
Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку <…> дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа», — указали в оборонном ведомстве.
Два беспилотника сбили над территорией Орловской области. Еще по одному уничтожили над Белгородской и Курской областями.
Ночью 10 сентября Брянская область подверглась атаке беспилотников. Российские зенитчики сбили 21 БПЛА самолетного типа. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле не было.
В Липецкой области в ночь на среду, 11 сентября, объявляли режим воздушной опасности. Жителей Воронежской области предупреждали о возможной атаке беспилотников.