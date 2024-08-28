Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью

Губернатор Голубев: в Ростовской области сбили четыре дрона, пострадавших нет

Фото: РИА «Новости»

Четыре беспилотника уничтожили в Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Около 03:00 ночи в Ростовской области сбили четыре 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он.

Ростовские власти ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в регионе. По словам Голубева, такой порядок связан с мерами безопасности, он будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.

Ранее российские военные за ночь перехватили и ликвидировали почти 30 украинских дронов над шестью регионами РФ. В Минобороны сообщили, что семь беспилотников сбили над Ростовской областью.

Также украинские боевики пытались атаковать дронами Московскую область. Средства ПВО уничтожили 11 вражеских БПЛА.

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