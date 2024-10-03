Четверо белгородцев погибли и более 20 пострадали из-за атак ВСУ 2 октября

В результате атак украинских боевиков 2 октября пострадали 24 жителя Белгородской области. Также погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, в этот же день произошла авария в Новоскольском округе, жертвами которой стали еще четыре человека.

«Затем еще страшная авария в Новоскольском округе. Погибло четыре человека, девять получили ранения, в том числе 17-летний подросток», — отметил он.

Губернатор выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Ранее Гладков сообщал, что из-за обстрела сельхозпредприятия в селе Ясные Зори погиб один человек, а ранения получили 13 жителей. Еще один белгородец стал жертвой атаки ВСУ на село Крапивное. В результате удара пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Также 2 октября украинские боевики с помощью дронов ударили по пяти селам.