ВСУ атаковали сразу пять белгородских сел

Гладков сообщил об атаках ВСУ на пять сел Белгородской области

ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области. К счастью, обошлось без пострадавших. О последствиях обстрелов сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, в селе Новая Таволжанка из-за атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома. Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание.

В селе Белянка после атаки беспилотника оказалась пробита кровля ангара сельскохозяйственного предприятия и повреждён экскаватор-погрузчик.

В селе Муром после прилета снаряда в трех частных домах повредило кровли, фасады и окна. В селе Козинка из-за сброса взрывного устройства с дрона огнем уничтожило жилой дом и надворные постройки.

Также под обстрел попало село Прилесье. Там повредило три корпуса сельскохозпредприятия и пробило газовую трубу.