Один житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на село под Белгородом

Один человек погиб и четверо пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Жертвой украинского удара стал мирный житель села Крапивное. Он погиб на месте до прибытия скорой от полученных травм. Четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения.

«Девочку 14 лет с минно-взрывной травмой и ранами стопы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи она будет переведена в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Ее маму в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Трехлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой направили в детскую областную клиническую больницу. Еще одну женщину тоже госпитализировали.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали сразу пять белгородских сел. Из-за ударов повреждения получили частные дома и предприятия.