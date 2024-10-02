Один человек погиб и 13 пострадали после удара ВСУ по селу Ясные Зори

Украинские боевики атаковали сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородской области. В результате обстрела один человек погиб, еще 13 жителей получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В городские медучреждения с различными осколочными ранениями доставили 11 пострадавших. Еще двоих раненых в тяжелом состоянии транспортируют в областную клиническую больницу. У одного из них слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Второй получил слепые осколочные ранения шеи и предплечья.
«Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — подчеркнул губернатор.
Ранее из-за удара украинского VPF-дрона погиб водитель грузовика. Его подорвали на автодороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Еще один дрон атаковал другой грузовой автомобиль на этой же трассе, водителя госпитализировали с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы.
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