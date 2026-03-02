Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке за последние сутки.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 953 самолета и вертолета, 119 020 беспилотников, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 978 танков и боевых бронированных машин, 1 680 реактивных систем залпового огня.

Также в Минобороны сообщили об освобождении населенных пунктов Круглое в Харьковской области, Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 172 украинских беспилотника над регионами России. Над Черным морем сбили 67 БПЛА, над Краснодарским краем — 66, над Крымом — 23. Пять человек в Новороссийске получили ранения из-за атаки дронов ВСУ.