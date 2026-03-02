Более 170 дронов ВСУ сбили над регионами России за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 172 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Дроны ликвидировали в период с 23:00 1 марта до 07:00 2 марта. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 67 аппаратов. Над Краснодарским краем сбили 66 беспилотников, 23 — над Крымом.

«Восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Астраханской области», — добавили в Минобороны.

Утром 2 марта начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным Карта сообщил, что бойцы подразделения БПЛА группировки войск «Север» ударили по узлам связи и спутниковым станциям Starlink ВСУ в Харьковской области.