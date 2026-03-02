Пять человек в Новороссийске получили ранения из-за атаки дронов ВСУ

В Новороссийске после ночной атаки БПЛА повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также детский сад. Пять человек ранены, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации», — написал он в своем телеграм-канале.

Всем пострадавшим оказывают помощь. Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее в аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты воздушных судов.

Минувшей ночью над регионами России сбили более 170 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников уничтожили над Черным морем — 67 аппаратов. В Краснодарском крае ликвидировали 66 дронов, а над Крымом — 23.