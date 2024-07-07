«Черная дыра». В Германии рассказали об уязвимости ЗРК Patriot

Поставки ЗРК Patriot ВСУ нужно прекратить из-за их беззащитности против российских гиперзвуковых ракет. Об этом бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X .

«Два миллиарда долларов налогоплательщиков США испарились в результате одного удара. Американские системы Patriot беззащитны против гиперзвуковых ракет», — отметил он.

По словам Доткома, во всех странах Евросоюза, в общей сложности, осталось меньше 100 таких установок. Предприниматель предложил больше «не бросать миллиарды в черную дыру».

По данным Минобороны, российские военные ударили по позиции батареи ЗРК Patriot в Одесской области. В результате ВСУ лишились двух пусковых установок.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил передачу Германией новой системы противовоздушной обороны Patriot.