Расчет «Искандера» ударил по позиции батареи ЗРК Patriot в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав в своем Telegram-канале видео боевой работы ВС РФ.
В результате противник лишился двух пусковых установок — их уничтожили. В ведомстве уточнили, что удар по позиции батареи ВСУ нанесли в районе населенного пункта Южное.
Помимо двух установок ЗРК, бойцы поразили радиолокационную станцию «Жираф».
Накануне в министерстве сообщили об уничтожении подразделениями ВС России скоплений живой силы и техники противника в 127 районах.
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Две пусковые установки ЗРК Patriot уничтожили ударом «Искандера» под Одессой
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