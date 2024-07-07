Две пусковые установки ЗРК Patriot уничтожили ударом «Искандера» под Одессой

Расчет «Искандера» ударил по позиции батареи ЗРК Patriot в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав в своем Telegram-канале видео боевой работы ВС РФ.

В результате противник лишился двух пусковых установок — их уничтожили. В ведомстве уточнили, что удар по позиции батареи ВСУ нанесли в районе населенного пункта Южное.

Помимо двух установок ЗРК, бойцы поразили радиолокационную станцию «Жираф».

Накануне в министерстве сообщили об уничтожении подразделениями ВС России скоплений живой силы и техники противника в 127 районах.