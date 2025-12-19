Президент США Дональд Трамп добьется завершения конфликта на Украине, чтобы переключиться на Венесуэлу. Это произойдет в ближайшие дни, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем Telegram-канале.

«В планах Трампа — закончить конфликт в Украине в течение ближайших дней, после чего переключиться на Венесуэлу. <… > Штаты устроили морскую блокаду Венесуэлы и со дня на день, вероятно, начнут военную кампанию против нее», — сказал он.

Арестович* объяснил, что урегулирование на Украине является лишь частью стратегии США. Трампом, по его мнению, движет противостояние с Китаем, но прежде чем сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе, ему нужно навести порядок в Западном полушарии в соответствии с доктриной Монро.

Украинский политик не согласился с тем, что Белый дом подыгрывает России. По его наблюдениям, Кремль всерьез настроен за дипломатическое урегулирование и готов пойти на некоторые уступки, за исключением территориального вопроса. К тому же в походе на Венесуэлу, который по прогнозу Арестовича* начнется после завершения украинского конфликта, столкнутся интересы двух держав, ведь существует российско-венесуэльский договор о стратегическом сотрудничестве.

«Геополитика — это колыбель, которую одновременно качают тысячи рук. В большой игре США обозначили главные препятствия — евробюрократы и [президент Украины Владимир] Зеленский», — сказал Арестович*.

Ранее о том, что Трамп в ближайшем будущем объявит о военной операции против Венесуэлы, сообщил журналист Такер Карлсон. По его информации, конгрессменов уже предупредили об этом.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.