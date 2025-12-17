Трамп объявил о «полной и тотальной блокаде» нефтяных танкеров из Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп объявил о «полной и тотальной блокаде» нефтяных судов, направляющихся в Венесуэлу и из нее. В соцсети Truth Social президент написал, что страну полностью окружила величайшая армада, «когда-либо собранная в истории Южной Америки», и она будет расти до тех пор, пока государство «не вернет США нефть, земли и другие активы».

«Нелегитимный режим Мадуро использует нефть с этих похищенных месторождений для собственного финансирования, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений людей», — заявил Трамп.

Кроме того, президент назвал Венесуэлу иностранной террористической организацией и приказал установить «полную и тотальную блокаду» всех санкционных нефтяных танкеров, заходящих в страну и покидающих ее.

Раанее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп попытается возродить политику доминирования США в Западном полушарии. Ситуация вокруг Венесуэлы показала, насколько сложно президенту реализовать такую стратегию.