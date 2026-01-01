Частные дома пострадали при атаке БПЛА на Краснодарский край

Украинские БПЛА атаковали Краснодарский край в новогоднюю ночь. Обломки дронов рухнули на два частных дома в станице Северской, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале .

Беспилотники нацелились на гражданские объекты. Повреждения получили два частных дома в станице Северской: обломки посекли крыши и выбили окна. Жильцы не пострадали. На месте атаки работают оперативные службы.

В ночь на 31 декабря российские силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников, в том числе пять над Кубанью. Еще 56 уничтожили в акватории Черного моря.

В Туапсе госпитализировали двух пострадавших. Обломки дронов повредили несколько многоквартирных и частных домов, причал в порту и оборудование НПЗ, перебили газовую трубу на улице Маяковского и сети теплоснабжения, здания Морского кадетского корпуса, гидрометеорологического техникума и психоневрологического диспансера.