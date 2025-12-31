Обломки дронов ВСУ повредили кадетский корпус и больницу в Туапсе

Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум Туапсе получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко .

Он подчеркнул, что в учебных заведениях и больнице выбиты окна, а в некоторых местах повреждения получила кровля. Кроме того, обломки сбитых летательных аппаратов перебили газовую трубу на улице Маяковского и сети теплоснабжения.

Бригады коммунальных служб уже завершили основные работы, и газ снова запустят в дома в ближайшее время. Муниципальные комиссии начали обходы пострадавших от воздушной атаки домов и квартир.

Бойко добавил, что ситуацию осложнил обрушившийся на город снегопад, который вызвал аварию на электросетях в северных поселениях. Глава округа призвал энергетиков как можно скорее восстановить подачу электричества в дома жителей.

Минобороны сообщило, что в ночь на среду, 31 декабря, над Краснодарским краем дежурные средства воздушной обороны сбили пять беспилотников. В оперативном штабе региона уточнили, что в результате воздушной атаки повреждения получили четыре многоквартирных и один частный дом в Туапсе.

На причале, в порту и на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Распространившееся на 300 квадратных метров пламя оперативно потушили. Кроме того, в больницу города доставили двух пострадавших.