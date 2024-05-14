Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят на том же месте | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 13:16 Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят на том же месте Губернатор Гладков: обрушенный дом на Щорса восстановят на том же месте Stringer/news.ru / Global Look Press

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Частично обрушенную после атаки украинских боевиков многоэтажку в Белгороде восстановят на том же месте. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщило РИА «Новости».

«Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде пока решили восстанавливать на том же месте», — указано в публикации агентства.

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Окончательное решение примут после обследования фундамента.

Днем 12 мая Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. В результате прилета снаряда обрушился целый подъезд многоэтажного дома на улице Щорса. По данным МЧС, погибли 16 человек.

Пентагон отказался комментировать атаки украинской армии на жилые дома в Белгороде. Боевики продолжают ежедневные обстрелы города. За первую половину дня 14 мая сирены ракетной опасности в Белгороде включали пять раз.