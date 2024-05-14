Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят на том же месте | 360°

14 мая 2024, 13:16
Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде восстановят на том же месте
Губернатор Гладков: обрушенный дом на Щорса восстановят на том же месте
Частично обрушенную после атаки украинских боевиков многоэтажку в Белгороде восстановят на том же месте. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщило РИА «Новости».
«Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде пока решили восстанавливать на том же месте», — указано в публикации агентства.
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Окончательное решение примут после обследования фундамента.
Днем 12 мая Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. В результате прилета снаряда обрушился целый подъезд многоэтажного дома на улице Щорса. По данным МЧС, погибли 16 человек.
Пентагон отказался комментировать атаки украинской армии на жилые дома в Белгороде. Боевики продолжают ежедневные обстрелы города. За первую половину дня 14 мая сирены ракетной опасности в Белгороде включали пять раз.
ВСУ
Украина
Боевики
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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