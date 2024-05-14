Число жертв после обрушения подъезда в Белгороде выросло до 16 | 360°

14 мая 2024, 12:32
Число жертв после обрушения подъезда в Белгороде выросло до 16
МЧС: на месте обрушения подъезда в Белгороде нашли еще одну погибшую
В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли еще одну погибшую. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Количество жертв увеличилось до 16 человек», — добавили в ведомстве.
Реклама
Днем 12 мая Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. В результате прилета снаряда обрушился целый подъезд многоэтажного дома. Пентагон отказался комментировать атаки ВСУ. В американском ведомстве заявили, что ответ за такие действия должны держать украинские власти.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о 27 пострадавших. Часть раненых отправили в федеральные клиники.
Обрушения
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама