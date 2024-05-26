Российские военные освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате успешных боевых действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что бойцы группировки «Север» продолжили продвижение вглубь обороны националистов и отразили контратаку противнику. Общее число потерь в личном составе ВСУ составило до 300 человек.

Военный корреспондент Семен Пегов ранее сообщил, что ВС России также освободили населенный пункт Нетайлово в Донецкой Народной Республике. Флаг России над поселком водрузили военнослужащие 9-й бригады 1-го армейского корпуса. Официально эти данные пока не подтверждали.

Ранее российские военные записали видеообращение из освобожденной Ивановки. Бойцы уточнили, что продвигаются к Степовой Новоселовке.