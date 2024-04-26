Спецоперация 26 апреля 2024, 22:43 Коллапс обороны ВСУ вызвал панику на Западе Меркурис: Запад запаниковал после взятия ВС РФ Авдеевки и коллапса обороны ВСУ РИА «Новости»

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Освобождение Авдеевки вызвало панику на Западе, поскольку там надеялись, что украинские войска смогут удержать оборону. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«После падения Авдеевки на Западе началась паника, поскольку там были надежды, что ВСУ удастся стабилизировать фронт. <…> Украинцы создали новую линию обороны, но и она очень быстро начала рушиться», — объяснил аналитик.

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Меркурис объяснил, что российские военные провали укрепления ВСУ, построенные к западу от Авдеевки. Это оказалось полной неожиданностью для Запада.

До этого аналитик сообщил, что после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского украинские военные все чаще начали отказываться выполнять приказы командиров. Речь идет не об отдельных людях, а о целых бригадах.

Ранее Меркурис рассказал, что стремительное наступление российских военных и взятие им под контроль большого количества населенных пунктов в ДНР вызвало ярость и недовольство у бойцов ВСУ.