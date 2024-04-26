Украинские солдаты пришли в ярость из-за потери сел в ДНР | 360°

Мир 26 апреля 2024, 13:21 Украинские солдаты пришли в ярость из-за потери сел в ДНР Аналитик Меркурис: ВСУ вне себя от стремительного наступления ВС России РИА «Новости»

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Российские войска взяли под контроль большое количество населенных пунктов в Донбассе. Это привело в ярость бойцов Вооруженных сил Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в собственном YouTube-канале.

Он напомнил, что ВСУ потеряли значительное количество населенных пунктов за небольшой промежуток времени — всего несколько недель. По словам Меркуриса, солдаты тяжело восприняли поражение.

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«Это полный разгром, крупное поражение для ВСУ. Можно понять, почему в результате происходящих на фронте событий возникает беспокойство, недовольство и гнев у украинских солдат», — сказал он.

Около 98% территории ЛНР освободили от украинских военных. В ДНР с начала 2024 года отбили села Тоненькое, Победа, Новомихайловка, Богдановка, Красное и другие населенные пункты. Бойцы ВСУ пожаловались на нехватку вооружений и личного состава.