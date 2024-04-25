Отказы бойцов ВСУ выполнять приказы связали с назначением Сырского | 360°

Мир 25 апреля 2024, 07:52 Отказы бойцов ВСУ выполнять приказы связали с назначением Сырского Меркурис: военные ВСУ отказываются выполнять приказы после назначения Сырского РИА «Новости»

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Военнослужащие Украины начали все чаще отказываться выполнять приказы командования после назначения Александра Сырского на пост главкома ВСУ. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Если вся эта информация правдива, то проблема обострилась. Вероятно, причиной стало недавнее назначение непопулярного Александра Сырского вместо Валерия Залужного», — сказал он.

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Политолог отметил, что боевики ВСУ начали уставать от боевых действий и сомневаться в обещаниях со стороны западных стран.

«Чаще всего бойцы просто думают о спасении своей жизни, а не выполнении боевых приказов. Именно поэтому целые бригады самостоятельно принимают решения. Это свидетельствует о нарушении цепочки командования», — добавил Меркурис.

Ранее стало известно, что суды на Украине начали выносить приговоры бойцам ВСУ за отказ выполнять приказы.