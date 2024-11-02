Соседи бегавшего по Ферме с ружьем мужчины: он вел себя нервно и возбужденно

Житель Сергиева Посада, преследовавший прохожих с ружьем, рассказывал, что он якобы приехал из зоны спецоперации и работает на стройке. Об этом 360.ru рассказала работница местного ювелирного магазина Дарья.

«Говорил, что он с СВО приехал и работает», — сообщила она.

По словам Дарьи, мужчина вел себя нервно и возбужденно. Девушка предположила, что он принимает наркотики. Собеседница 360.ru отметила, что мужчина несколько раз заглядывал к ней в магазин, рассматривал часы, нес «всякую чушь». Обычно он ходил в длинной зеленой парке, шапке и кроссовках. Дарья добавила, что, скорее всего, мужчина переехал в микрорайон Ферма недавно.

«Раньше его у нас в Ферме ни разу не видела», — сказала она.

Соседка мужчины Лиза сообщила 360.ru, что он жил в квартире на улице Мира.

«За несколько дней до произошедшего выносил все из квартиры, был молчалив. <…> Но утром сегодня из его квартиры доносилась очень громко музыка», — отметила она.

Сейчас, по словам соседки, в его квартире полный погром.

Ранее стало известно, что вооруженный мужчина час разгуливал по микрорайону Ферма, целился в людей и убил собаку. Один из очевидцев происшествия подробно рассказал, как злоумышленник пытался напасть на него. В распоряжении 360.ru оказалось видео момента задержания жителя Сергиева Посада.