«Угрожал всем ружьем». На жителя Сергиева Посада направили двустволку

Очевидец поблагодарил полицию за задержание мужчины с ружьем в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде задержали мужчину с ружьем, который час разгуливал по городу и целился в прохожих. Один из очевидцев происшествия рассказал 360.ru, как неадекват пытался напасть на него.

Он рассказал, что около часа дня вместе с женой вышел из дома в магазин и вдруг услышал чьи-то крики, но не обратили на них внимания.

«На подходе к задней части здания магазина нас догоняет неадекватный мужчина, начинает тыкать двуствольным оружием мне в грудь, пытается ударить», — рассказал собеседник 360.ru.

Так и не зайдя внутрь, очевидцы вернулись к дому, где увидели быстро собравшуюся толпу.

«Он постоял, угрожал всем ружьем и ушел. Потом, перейдя через дорогу, ударил таксисту в стекло водительской двери. Позже, как выяснилось, ранил собаку и пробил двум мужчинам голову», — добавил свидетель происшествия.

Он поблагодарил сотрудников полиции, задержавших «негодяя».

На видео, которое предоставил 360.ru еще один очевидец, можно заметить, как человек возле дома что-то ищет в сумке, затем берет в руку предмет, похожий на ружье, и уходит.

Другие очевидцы происшествия рассказали 360.ru, что мужчина, взявший в руки оружие, был нелюдим и часто спорил с соседями. Им показалось, что он был странно одет и у него было что-то с дикцией.