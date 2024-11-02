Задержание вооруженного мужчины в Сергиевом Посаде сняли на видео

На ролике видно, как правоохранители повалили злоумышленника на землю и надели на него наручники.

«Бог един!» — воскликнул мужчина во время задержания.

Очевидица Юлия рассказала 360.ru, что местный житель в белой шапке с ружьем разгуливал по микрорайону Ферма и целился в людей. Девушка вызвала полицию. По словам еще одного свидетеля, мужчина выстрелил в собаку, угрожал детям и ударил прохожего. Местный житель Владимир сообщил, что это его сосед — он начал кидаться на прохожих во дворе перед домом.