Задержание вооруженного мужчины в Сергиевом Посаде сняли на видео

Задержание жителя Сергиева Посада с ружьем сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На ролике видно, как правоохранители повалили злоумышленника на землю и надели на него наручники.
«Бог един!» — воскликнул мужчина во время задержания.
Очевидица Юлия рассказала 360.ru, что местный житель в белой шапке с ружьем разгуливал по микрорайону Ферма и целился в людей. Девушка вызвала полицию. По словам еще одного свидетеля, мужчина выстрелил в собаку, угрожал детям и ударил прохожего. Местный житель Владимир сообщил, что это его сосед — он начал кидаться на прохожих во дворе перед домом.
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