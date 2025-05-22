«Будем отвечать». Путин пообещал раненому главе Беловского района новые удары по ВСУ

Украинские боевики получат ответ за атаки курского приграничья. Об этом в ходе телефонного разговора с пострадавшим при ударе дроном главой Беловского района Николаем Волобуевым заявил президент России Владимир Путин. Видео беседы распространила пресс-служба Кремля.

«Будем отвечать. Обязательно», — пообещал глава государства, общаясь с пострадавшим.

В ходе беседы Путин узнал у Волобуева о его состоянии и добавил, что пообщается с его лечащими врачами. На прощание российский лидер пожелал главе муниципалитета скорейшего выздоровления.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что врачи оценили состояние Волобуева как средней степени тяжести.

Обследование показало, что он получил минно-взрывную травму, перелом костей таза и лучевой кости. Из-за тяжести травм чиновник останется в больнице для лечения.

Украинский беспилотник атаковал машину главы Беловского района Курской области в четверг, 22 мая. Это стало уже четвертой атакой боевиков, под которую попал чиновник. В последний раз запущенный ВСУ беспилотник разбил его машину в марте, когда Волобуев развозил хлеб местным жителям.