Глава Беловского района Курской области в 4-й раз попал под удар беспилотника

ВСУ снова атаковали дроном машину главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«Слава богу, он успел покинуть автомобиль, но получил травму бедра и руки. Сейчас уже находится в больнице», — сказал врио главы региона.

Он напомнил, что это уже четвертый раз, когда Волобуев попадает под атаку ВСУ. В марте украинские военные ударили по его машине, когда чиновник развозил хлеб. В итоге Николай Викторович был контужен. После прямого указания Хинштейна он отправился в больницу.

«Считаю, что Николай Викторович достоин быть среди тех, кого мы представим к наградам по поручению президента, — список уже готовим», — отметил врио главы региона.

Он пожелал Волобуеву скорейшего выздоровления и отметил, что не может до него дозвониться.