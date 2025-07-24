Бронежилет «Оберег» спас бойца от атаки двух украинских дронов

Сразу два украинских беспилотника попытались ударить по российскому военному, но бронежилет «Оберег» спас бойца. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха .

Солдат находился в «Ниве», осуществлявшей снабжение армии. Автомобиль получил значительные повреждения.

«При этом сидевший в машине герой жив — получил только легкие ранения рук. Боец не скрывает эмоций: спасибо бронежилету „Оберег.Про“», — рассказали в корпорации.

Благодаря большой площади бронежилет «поймал» самые опасные осколки и защитил шею военного.

«Оберег.Про» укомплектован керамическими бронеплитами классов Бр4 и Бр5. Они выдерживают попадания винтовочных и автоматных патронов. Плиты Бр5 способны остановить несколько выстрелов из пулемета. Снаряжение производит тульский завод «Октава».

Ранее в Ростехе рассказали, что отечественные танки значительно превосходят даже самые современные иностранные боевые машины. Это продемонстрировал опыт спецоперации.