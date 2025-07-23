Российские танки превзошли западные по комплексной эффективности

Опыт спецоперации подтвердил, что отечественные танки значительно превосходят по комплексному показателю даже самые современные иностранные бронемашины. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Корпорация напомнила, что российские танкисты на Т-80БВМ на полигоне в Ленинградской области побили скоростной рекорд, разогнавшись до 86 километров в час по пресеченной местности.

В пресс-службе уточнили, что скорость — только один из параметров оценки. Чтобы дать комплексную характеристику, специалисты учитывают подвижность, защищенность, огневую мощь, ситуационную осведомленность и современность электроники.

Также оцениваются косвенные параметры: адаптивность к различным условиям боя, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации, технологичность производства и тактика применения.

Ростех поставляет в войска не только глубоко модернизированные Т-80БВМ, но и танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Бронемашины оснащаются системами управления огнем, системами РЭБ, многофункциональными прицелами и различными защитными элементами.

Ранее в Ростехе рассказали о комплексе звукотепловой разведки «Пенициллин». Автоматическая система обрабатывает данные и выдает координаты орудий противника, помогая военным вести разведку в любое время суток.