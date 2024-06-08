День траура объявили в ЛНР после обстрела Луганска ATACMS
Пасечник объявил 8 июня днем траура по жертвам обстрела Луганска ATACMS
В Луганской Народной Республике 8 июня объявили днем траура по погибшим в результате обстрела Луганска ВСУ американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«Сегодня, 8 июня, <…> объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — написал он.
Пасечник отметил, что на всей территории республики приспустят государственные флаги России, ЛНР и муниципальных образований республики. Власти также приняли решение об отмене всех развлекательных передач и мероприятий.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому массиву столицы республики. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — добавил глава республики.
В администрации Луганска отметили, что на утро 8 июня двое из числа пострадавших при ударе по городу находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи получивших ранения медики оценили как тяжелое.
Пасечник сообщал, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося дома тела еще двух погибших. Спасательная операция продолжается.