День траура объявили в ЛНР после обстрела Луганска ATACMS

В Луганской Народной Республике 8 июня объявили днем траура по погибшим в результате обстрела Луганска ВСУ американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале .

«Сегодня, 8 июня, <…> объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска», — написал он.

Пасечник отметил, что на всей территории республики приспустят государственные флаги России, ЛНР и муниципальных образований республики. Власти также приняли решение об отмене всех развлекательных передач и мероприятий.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому массиву столицы республики. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — добавил глава республики.

В администрации Луганска отметили, что на утро 8 июня двое из числа пострадавших при ударе по городу находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще семи получивших ранения медики оценили как тяжелое.

Пасечник сообщал, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося дома тела еще двух погибших. Спасательная операция продолжается.