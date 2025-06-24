Наемник Колби Долмэн из Великобритании, который участвовал в специальной военной операции на стороне ВСУ, погиб в Запорожской области во время боевых действийх на территории населенного пункта Малые Щербаки. Об этом сообщило издание The Daily Mail .

О смерти 20-летнего молодого человека сообщила его мать Тара Бенфорд. По словам женщины, сын работал плотником и жил в городе Клиторпс на юго-востоке Англии. Он хотел поступить на службу в британскую армию, но его не приняли из-за обнаруженной астмы.

После этого Долмэн решил вступить в ряды военнослужащих украинских боевиков в марте 2024 года. Мать наемника обвинила командование ВСУ в пренебрежительном отношении к солдатам. Несмотря на значительные потери среди личного состава, они продолжали пополнять ряды бойцов и фактически отправляли их на смерть.

Ранее тела наемников из Европы нашли в Запорожье. По словам российских военнослужащих, в личных вещах обнаружили шевроны Польши и Испании.