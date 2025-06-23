Сегодня 03:29 Тела наемников из Европы нашли в Запорожье Фото: РИА «Новости»
Наемники из Польши и Испании сражались на стороне ВСУ в населенном пункте Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом
ТАСС сообщил командир штурмовой группы 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным Пчела.
«В основном поляки были в Запорожье. У погибших также документы есть — польские. И Испания», — сказал он.
По словам российского бойца, в личных вещах обнаружили соответствующие шевроны. Пчела также указал, что в Запорожье находились наемники из других стран Европы.
Минобороны сообщило об
освобождении населенного пункта Запорожье 21 июня. Таких успехов удалось достичь благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».
Ранее бойцы ВС России
уничтожили наемников из Грузии во время освобождения села Петровское. При зачистке позиций они нашли много трофейного оружия, произведенного в странах НАТО.
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